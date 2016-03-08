إيطاليا تعتزم قيادة قوة دولية من 5 آلاف جندى للانتشار فى ليبيا

>تعتزم إيطاليا قيادة قوة دولية قوامها 5 آلاف جندى من "المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا" للانتشار فى ليبيا، بعد ازدياد القلق من خطر الجماعات المتطرفة العاملة فى البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين قبل نشر هؤلاء الجنود، الحصول على طلب رسمى من الحكومة الليبية بعد أن تحظى بثقة البرلمان، مضيفًا أن إيطاليا لن تغزو ليبيا بخمسة آلاف جندي، وإنما ستلعب دورًا استشاريا وتدريبيا للجيش الليبى الجديد، ولن تشارك فى القتال المباشر ضد تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح.

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