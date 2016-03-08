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المحكمة الجزئية فى فنلندا تتهم عراقيين بارتكاب جرائم حرب

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المحكمة الجزئية فى فنلندا تتهم عراقيين بارتكاب جرائم حرب المحكمة الجزئية فى فنلندا تتهم عراقيين بارتكاب جرائم حرب

> قال مدع فنلندى إنه وجه اتهامات ضد عراقيين اثنين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب فى بلدهما عامى 2014 و2015.

وقال يوها ميكو هامالاينين، مدعى المحكمة الجزئية فى هلسنكي، إن القضيتين، اللتين لا رابط بينهما، تشملان الرجلين اللذين يقل عمريهما عن 30 عاما واللذين وصلا إلى فنلندا الخريف الماضي.

أضاف هامالانين اليوم الثلاثاء أن الرجلين فى كلا القضيتين يشتبه بتشويههما جثث جنود أعداء. ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل انتظارا لنظر القضيتين المتوقع أن يبدأ فى وقت لاحق هذا الشهر.

أنكر كلا الرجلين الاتهامات الموجهة لهما. وسيواجهان فى حالة إدانتهما حكما يصل فى حده الأقصى إلى السجن مدى الحياة، لكن هامالاينين قال إن أى عقاب سيكون على الأرجح "عند الحد الأدنى" للعقوبة، وهو ما يعنى السجن لسنوات قليلة.
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