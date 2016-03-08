أخبار المغرب اليوم.. إنشاء محطتين سكك حديد فى الرباط بـ101 مليون دولار

ركزت أخبار المغرب اليوم، على تدشين العاهل المغربى، الملك محمد السادس، مشروع تطوير محطتين للسكك الحديدية فى العاصمة الرباط بقيمة 101 مليون دولار فى إطار مشروع "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية" الذى يهدف إلى تنمية المدينة.

وقالت مصادر رسمية، إن المحطتين اللتين سيتزامن افتتاحهما مع تشغيل أول خط للقطار فائق السرعة فى المغرب بنهاية عام 2017 ومطلع 2018 ستساهمان فى استيعاب الارتفاع المتزايد فى أعداد المسافرين وتحديث البنية التحتية للمحطتين، مضيفة إن كل واحدة من المحطتين ستخلق 500 فرصة عمل جديدة.

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما أكده سفير المملكة العربية السعودية فى المغرب، عبد العزيز بن محيى الدين خوجة، بالرباط، أن السعودية والمغرب لهما رؤية موحدة وينسقان بشكل مشترك على مختلف الواجهات.

وأوضح خوجة، عقب المباحثات التى أجراها بمعية وفد من رجال الأعمال السعوديين مع وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن العلاقات القائمة بين السعودية والمغرب متميزة وقوية، بل هى أكثر من أخوية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، إدانة الرباط بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف فجر أمس الاثنين، مجمعا أمنيا بمدينة بنجردان بتونس وأودى بحياة عدد من الضحايا، بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن.

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