بالفيديو..استشهاد منفذ عملية الطعن بفلسطين ومغردون يطلقون هاشتاج بطل من يافا

أثار منفذ عملية الطعن التى وقعت بيافا فى القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، والتى قتل على إثرها إسرائيلى وأصيب آخرون منهم، الرعب فى نفوس المستوطنين الإسرائيليين، حيث سار الفلسطينى مهرولاً وهو يطعن يمنياً ويساراً حتى استشهد على يد قوات الاحتلال التى كانت تطارده أثناء تنفيذ العملية.

وحسب الفيديو الذى تداوله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ظهر الرعب والصراخ على المستوطنين اليهود وهم يشاهدون الفلسطينى وهو يطعن ويسيرا بشكل مسرع دون أن يهابه شىء.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هاشتاج يحمل اسم "?#‏بطل_في_يافا" تكريما لبطل فلسطين إبن مدينة قلقيلية منفذ عملية يافا البطويلة.

وفى سياق آخر قامت قوات الاحتلال بمحاصرة بلدة العيسوية بقوات ضخمة وهى مسقط رأس الشهيد فؤاد التميمى منفذ عملية شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة التى تمت عصر اليوم.