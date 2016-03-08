أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالفيديو..استشهاد منفذ عملية الطعن بفلسطين ومغردون يطلقون هاشتاج بطل من يافا

Google+ Print
بالفيديو..استشهاد منفذ عملية الطعن بفلسطين ومغردون يطلقون هاشتاج بطل من يافا بالفيديو..استشهاد منفذ عملية الطعن بفلسطين ومغردون يطلقون هاشتاج بطل من يافا
أثار منفذ عملية الطعن التى وقعت بيافا فى القدس المحتلة مساء اليوم الثلاثاء، والتى قتل على إثرها إسرائيلى وأصيب آخرون منهم، الرعب فى نفوس المستوطنين الإسرائيليين، حيث سار الفلسطينى مهرولاً وهو يطعن يمنياً ويساراً حتى استشهد على يد قوات الاحتلال التى كانت تطارده أثناء تنفيذ العملية.

وحسب الفيديو الذى تداوله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ظهر الرعب والصراخ على المستوطنين اليهود وهم يشاهدون الفلسطينى وهو يطعن ويسيرا بشكل مسرع دون أن يهابه شىء.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هاشتاج يحمل اسم "?#‏بطل_في_يافا" تكريما لبطل فلسطين إبن مدينة قلقيلية منفذ عملية يافا البطويلة.

وفى سياق آخر قامت قوات الاحتلال بمحاصرة بلدة العيسوية بقوات ضخمة وهى مسقط رأس الشهيد فؤاد التميمى منفذ عملية شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة التى تمت عصر اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة