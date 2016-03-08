أخبار الأردن اليوم... الملكة رانيا تحتفل باليوم العالمى للمرأة

تناولت أخبار الأردن اليوم عدد من الأخبار الهامة ففى البداية، جاء فى أخبار الأردن اليوم احتفلت الملكة رانيا العبد لله، بيوم المرأة العالمى، صباح اليوم الثلاثاء، بصورة مع عدد من سيدات الأردن، نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة "كل يوم أقابل فى الأردن سيدات طموحات لديهن الإصرار والعزيمة لتحقيق الأفضل- يوم عالمى سعيد للنساء فى جميع أنحاء العالم".

أخبار الأردن اليوم

>وأوضحت أخبار الأردن اليوم أنه قد احتل الاردن المرتبة الثانية عربيا في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2015 الذي صدر عن معهد فريزر الكندي في شهر كانون اول الماضي، والترتيب السابع عالميا في مؤشر الحريات الاقتصادية الصادر عن المعهد خلال ايلول عام 2015 من اصل 157 دولة.

واحتل الاردن المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة وبفارق بسيط حيث حصل الاردن على معدلات تراكمية لملخص التصنيف بواقع 1ر8 استنادا لبيانات عام 2013، وهي السنة التي اعتمدت مؤشرات التقرير عليها ارتفاعا من 6ر7 في عام 2002، في حين حصلت الامارات على معدلات تراكمية بلغت 2ر8 علما بان معدي التقرير يرجحون حدوث تحسن في نتائج ومؤشرات المملكة في التقرير القادم.

وبحسب التقرير الدولي تصدرت هونج كونج الدول الاكثر تمتعا بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم تلاها سنغافورة، نيوزلندا، سويسرا، الامارات العربية المتحدة، موريشيوس، ثم الاردن.

أخبار الأردن اليوم

>أفادت مديرية التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 104 لاجئين سوريين من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وبحسب البيان، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بنقل هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم، كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

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الملكة رانيا تحتفل باليوم العالمى للمرأة بصورة مع سيدات الأردن على "فيس بوك"

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