قائد عسكرى أمريكى أمام الكونجرس: ليبيا دولة فاشلة

>قال جنرال أمريكى بارز فى أفريقيا إن ليبيا دولة فاشلة، تأتى إفادة الجنرال ديفيد رودريجيز أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوعين من تحذير وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى من أن ليبيا على حافة الفشل.

طلب عضو مجلس الشيوخ الجمهورى ليندسى غراهام من الجنرال تحديد مدى خضوع ليبيا لسيطرة الجماعات المتطرفة، فرد رودريجيز قائلا إن تنظيم الدولة الإسلامية يهمين على المنطقة التى يقع فيها معقله بمدينة سرت.

يجند تنظيم الدولة الإسلامية متطرفين من ليبيا فى مسعى لاستغلال سنوات الفوضى بالبلاد وتوسيع موطئ قدمه بالبلد الغنى بالنفط، ولدى سؤاله عما إذا كانت يعتبر ليبيا دولة فاشلة، قال رودريجيز نعم.

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