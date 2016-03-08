أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قائد عسكرى أمريكى أمام الكونجرس: ليبيا دولة فاشلة

Google+ Print
قائد عسكرى أمريكى أمام الكونجرس: ليبيا دولة فاشلة قائد عسكرى أمريكى أمام الكونجرس: ليبيا دولة فاشلة

>قال جنرال أمريكى بارز فى أفريقيا إن ليبيا دولة فاشلة، تأتى إفادة الجنرال ديفيد رودريجيز أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوعين من تحذير وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى من أن ليبيا على حافة الفشل.

طلب عضو مجلس الشيوخ الجمهورى ليندسى غراهام من الجنرال تحديد مدى خضوع ليبيا لسيطرة الجماعات المتطرفة، فرد رودريجيز قائلا إن تنظيم الدولة الإسلامية يهمين على المنطقة التى يقع فيها معقله بمدينة سرت.

يجند تنظيم الدولة الإسلامية متطرفين من ليبيا فى مسعى لاستغلال سنوات الفوضى بالبلاد وتوسيع موطئ قدمه بالبلد الغنى بالنفط، ولدى سؤاله عما إذا كانت يعتبر ليبيا دولة فاشلة، قال رودريجيز نعم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365