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بالصور.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب وقفة سائقى التاكسى الأبيض

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بالصور.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب وقفة سائقى التاكسى الأبيض بالصور.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب وقفة سائقى التاكسى الأبيض
شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من الشلل المرورى، اليوم، الثلاثاء، بسبب وقفة سائقى التاكسى الأبيض، التى نظموها مساء اليوم اعتراضاً على قيام شركة "أوبر وكريم" بالعمل فى الشارع.

فيما تواجدت قيادات أمنية، لمتابعة تنظيم حركة المرور، وسط هتافات من السائقين من بينها "واحد اتنين رئيس الوزراء فين"، و"ياللى ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه" و"مش هنمشى أوبر يمشى".

ورفع السائقون المحتجون لافتات منها "بيقولوا علينا بنسرق وبنلعب فى العداد".

كان العشرات من سائقى التاكسى الأبيض، قطعوا الطريق بميدان مصطفى محمود فى الاتجاهين، عصر اليوم، وذلك اعتراضاً على قيام شركتى "أوبر وكريم" بالعمل فى الشارع.

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (1)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (2)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (3)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (4)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (5)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (6)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (7)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (8)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (9)

شلل مرورى كوبرى اكتوبر سائقى التاكسى الابيض (10)


>سائقو التاكسى الأبيض يتظاهرون بميدان مصطفى محمود احتجاجا على شركات الليموزين الدولية

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