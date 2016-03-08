500 مليون دولار لإنشاء محطتى تحلية مياه وتوليد كهرباء بالعين السخنة

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة هاى فلاكس السنغافورية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء لانشاء محطة كهرباء بطاقة 457 ميجا وات يوميا ومحطة تحليه مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا بالمنطقة المحاورة لميناء العين السخنة بقيمة 500 مليون دولار.

شهد التوقيع الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومارجوس زوالكيفلى وزير المياه السنغافورى.

وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة: "إننا نعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المنشودة، واليوم نوقع اتفاقيه كثمرة تعاون 50 عاما من الدبلوماسية المصرية السنغافورية، وكذلك نحتفل بأحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورا".

وأضاف: "نحن الآن ننفذ على أرض الواقع مع فريق من سنغافورا على مستوى من الأداء والجدية فى العمل وهناك العديد من فرص الاستثمار التى سنتعاون بها مع سنغافورا منها تحلية المياه وتوليد الكهرباء والبنية الأساسية الذكية المعلوماتية، لافتا إلى أن تم اليوم هو توقيع خطاب النوايا.

وأشار درويش إلى السعى نحو توفير التمويل الجيد لمنطقة شرق بورسعيد من كهرباء ومياه، قائلا: "اليوم مرحلة أساسية اتفقنا فيها على الأرقام والمواصفات والسعر وادعوا المستثمرين الجادين للاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد وباقى المناطق الاقتصادية التابعه للهيئة فى المنطقه والموانئ باللوجستيات الموجودة بها.

وأكد درويش أن مدة تنفيذ محطة الكهرباء 28 شهرا والمياه 20 شهرا، لافتا إلى أن هناك سعى لتقليل المدة.

ومن جانبها أكدت أوليفيا لام رئيسة شركة هاى فلاكس أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت شرف لسينغافورا موضحه انه تم توقيع الاتفاقية اليوم بعد زيارتهم لقناة السويس، وتأكدت الشركة من جدية وحرفية العمل المالية.

وأضافت أن الشركه من أكبر شركات تحلية المياه فى كافة أنحاء العالم، وكذلك فى إنشاء محطات توليد الكهرباء ومسجلة فى بورصة لندن.

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