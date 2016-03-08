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تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى يزورون مديرية أمن الفيوم

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تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى يزورون مديرية أمن الفيوم تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى يزورون مديرية أمن الفيوم
زارت مجموعة من تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى، اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الفيوم، واستقبلهم اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، وقاموا بتوزيع الورود على أفراد الشرطة.

وعقد مدير الأمن، والضباط، لقاءً مع التلاميذ لشرح مهام جهاز الشرطة، وأهميتة لحماية المجتمع، وإلقاء الضؤء على الجهد المبذول من أجل توفير الأمان لهم.

وأشار مدير أمن الفيوم، إلى أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار خطة وزارة الداخلية فى التواصل المجتمعى مع المواطنين.

زيارة تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى لمديرية أمن الفيوم (2)

زيارة تلاميذ مدرسة محمد معبد للتعليم الأساسى لمديرية أمن الفيوم (3)

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