إدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء تحتفل غدا بيوم الشهيد

تحتفل غدا الأربعاء إدارة الحسنة التعليمية فى مركز الحسنة بوسط سيناء، بيوم الشهيد، وقال محمد بحيرى مدير إدارة الحسنة التعليمية لـ"اليوم السابع"، إن الحفل ينظم فى قاعة مبنى الصمود والتحدى فى مدينة الحسنة تحت رعاية العميد وائل الحمراوى رئيس المدينة.

وأضاف مدير إدارة الحسنة التعليمية، أن الحفل يتضمن مشاركات من فرق كوارل إدارة الحسنة التعليمية، وبحضور مدراء الإدارات الحكومية ومشايخ ورموز مناطق وسط سيناء.

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