ضابط الهرم لـ"النيابة": الطبيب مزق تقريره الأول وكتب آخر برغبة ميرهان حسين

استمعت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، وتحقيقات شريف رشاد وكيل أول النيابة، إلى أقوال "مصطفى.ت" ضابط قسم شرطة الهرم، فى البلاغ المقدم من جانبه والضابط "إيهاب.ب" يتهما فيه طبيب مستشفى الهرم بتزوير التقرير الطبى للفنانة مريهان حسين، والذى قال: إن "م.ص" طبيب الطوارئ بمستشىفى الهرم، الذى وقع الكشف الطبى على الفنانة، كتب تقرير أولى أورد فيه الإصابات التى لحقت بالفنانة، إلا إن ذلك التقرير تم تمزيقه، وقام بكتابة تقرير آخر بإصابات جديدة، معتبراً ذلك تزوير فى التقرير الطبى لصالح مريهان حسين.

كانت النيابة قد استمعت مساء أمس، إلى أقوال "إيهاب.ب" ضابط قسم شرطة الهرم فى البلاغ المقدم من جانبه بتزوير التقرير الطبى الخاص بالفنانة مريهان حسين، ومدير مستشفى الهرم، والذى قال: إن طبيب الطوارئ بالمستشفى قام بتوقيع الكشف الطبى على الفنانة وفقاً للإصابات الظاهرية فى القدم والكتفين والوجه.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من كتابة التقرير الطبى، أفادت الفنانة بأن هناك إصابات أخرى لم يتم كتابتها فى التقرير، فى مناطق حساسة من جسدها، ما دفع الطبيب "م. ص" إلى إلغاء التقرير الذى سبق وأعده، ودخل إحدى الغرف داخل المستشفى بصبحة إحدى الممرضات، وقاموا بتوقيع الكشف الطبى على المناطق غير الظاهرة من الجسد، وبعدها تم كتابة تقرير جديد وتم اعتماده من قبل المدير المناوب.

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