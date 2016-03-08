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الخارجية الروسية: لافروف وسامح شكرى يناقشان أزمات الشرق الأوسط وسوريا

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الخارجية الروسية: لافروف وسامح شكرى يناقشان أزمات الشرق الأوسط وسوريا الخارجية الروسية: لافروف وسامح شكرى يناقشان أزمات الشرق الأوسط وسوريا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سامح شكرى ناقش مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الوضع فى الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالهدنة فى سوريا والأزمة فى ليبيا واليمن.

وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أن الجانبين أكدا خلال المحادثات ضرورة عدم تأخير المفاوضات الدولية حول سوريا وضمان مشاركة ممثلى المعارضة، وتبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول سبل تعزيز تسوية الأزمة الليبية والصراع فى اليمن.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه خلال الاتصال الهاتفى نوقشت أشكال متعددة حول قضايا الساعة والأجندة الإقليمية، مع التركيز على الوضع فى سوريا.

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