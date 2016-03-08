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بالفيديو.. "محلب": مصر تنشئ الآن مشروعات عجز العالم كله عن القيام بها

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بالفيديو.. "محلب": مصر تنشئ الآن مشروعات عجز العالم كله عن القيام بها بالفيديو.. "محلب": مصر تنشئ الآن مشروعات عجز العالم كله عن القيام بها
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، اليوم الثلاثاء، إن الآن تقوم بأكبر المشروعات فى العالم، مشيرا إلى أن جميع المشروعات التى تقوم بها مصر عكس الطبيعة التى تعيشها مصر، مثل تغيير التربة لعمل مشروع سكنى وغيرها، مؤكدا أن دولا كثيرة وضعها الاقتصادى أقوى من مصر ولم تستطع عمل مثل هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء السابق، خلال فعاليات ندوة آليات التعامل مع انتقال سكان العشوائيات إلى أماكن بديلة، أن المشروعات السكنية الجديدة بالقاهرة وأعمال التطوير التى تشهدها مناطق كثيرة بالعاصمة، فرصة ذهبية لتغيير سلوك المواطنين فى المناطق العشوائية إلى الأفضل، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تنتظر سلوكا جيدا من بشر يعيشون فى مناطق شديدة العشوائية وتحيط به القمامة وبقايا البناء والردش.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، أن مشروع الأسمرات هو بداية حلم كبير لإلغاء العشوائية فى مصر، ومن خلاله سيتم التغلب على غالبية المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى، داعيا الشباب للمشاركة فى نهضة مصر ورقيها والمساهمة فى رفعتها.

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