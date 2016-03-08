السياحة تطلق حملة إعلانية مع روما للترويج للمقصد المصرى بمشاركة محمد صلاح

أعلنت وزارة السياحة أنها اتفقت مع نادى " ايه إس روماAS ROMA" الإيطالى على تدشين حملة اعلانية للترويج للسياحة المصرية وللمقصد السياحى المصرى بمشاركة اللاعب المصرى الدولى محمد صلاح الذى حقق نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية وتصدر صفحات جرائد أشهر الصحف الرياضية بإيطاليا.

وقالت الوزارة فى بيانا لها، إن مكتب هيئة التنشيط السياحى بروما تواصل مع الفريق، وفى ضوء ذلك تم الاتفاق على أن تكون الشراكة بين هيئة التنشيط السياحى والنادى تحت اسم " مصر المقصد السياحى الرسمى لفريق ايه اس روما AS ROMA"، وتقرر أن يتم اطلاق هذه الحملة الاعلانية فى سبتمبر من العام الجارى والذى يتزامن مع بداية الموسم الرياضى الجديد.

وأكد وزير السياحة هشام زعزوع، على أهمية تعظيم الاستفادة من آليات الترويج الغير تقليدية، والاستفادة من دعم مشاهير العالم والقوة الناعمة لمصر لتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى؛ مشيرا إلى أن هذه الحملة ستساهم بشكل كبير فى استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الايطالى وذلك فى ظل الشعبية الجارفة التى يتمتع بها اللاعب المصرى محمد صلاح وسط الجماهير الإيطالية.

وستتضمن الحملة الاعلانية تنفيذ بعض الإعلانات فى راديو فريق AS ROMA وتنفيذ مسابقة على الراديو وارسال الفائزين فى اجازات لمصر بشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان ومرسى مطروح ، وعلى أن يقوم اللاعب محمد صلاح بتوزيع جوائز السفر إلى مصر على الفائزين.

وسيتم أيضا تنفيذ بعض الاعلانات على القناة الخاصة بالنادى ( Roma TV ) بقنوات Sky Calcio والتى يصل عدد المشتركين فيها إلى 5 مليون مشترك ولديها حق اذاعة الدورى والكأس الإيطالى حصرى هذا العام وسيتم نقل هذه المباريات على الهواء مباشرة مما يضمن مشاهدة الجمهورالإيطالى للحملة الإعلانية لمصر.

كما سيتم الترويج لمصر ببعض المواد الدعائية المختلفة منها : بروشورات يتم توزيعها فى إحدى المباريات فى ستاد روما الأوليمبى وفى Fan Village الخاصة بمشجعى نادى روما ، وارسال بعض الإيميلات الدعائية عن مصر للمسجلين بقاعدة بيانات الفريق ، إضافة إلى الترويج عبر الصفحة الرسمية للنادى على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث أن المتابعين لصفحة النادى على موقع Facebook تخطوا 5 مليون مشجع ، وكذلك سيتم الاستفادة من الماركة المسجلة الرسمية لنادى روما فى جميع أنشطة المكتب الترويجية.

>بالإضافة إلى المواد الدعائية التى سيتم نشرها على عدد من اللوحات الإعلانية وشاشات العرض بالاستاد الأوليمبى لروما فى عدد 19 مباراة فى الدورى الممتاز ، ومباريات الفريق فى كأس ايطاليا Tim Cup ما عدا النهائى.

>جدير بالذكر أن نادى ايه اس روما AS ROMA يعد من أعرق الأندية الإيطالية فهو نادى العاصمة ومن أكثر الأندية شعبية بإيطاليا ، إضافة إلى أن كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأولى بإيطاليا وهى حائزة على كأس العالم 4 مرات.

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