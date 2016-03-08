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مهاب مميش: قناة السويس تضخ 40 مليار جنيه عائدات فى خزانة الدولة مباشرة

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مهاب مميش: قناة السويس تضخ 40 مليار جنيه عائدات فى خزانة الدولة مباشرة مهاب مميش: قناة السويس تضخ 40 مليار جنيه عائدات فى خزانة الدولة مباشرة
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إننا ما زلنا نحصل على عائدات قناة السويس التى حفرها أجدادنا، لافتا إلى القناة الجديدة وفرت 11 ساعة من زمن توقفات السفن العابرة، بجانب تعميق قناة السويس إلى 24 متر، حتى تتعامل مع الأجيال المقبلة وما بعدها، لاسيما تم ذلك بدراسة جدوى على أعلى مستوى.

وأضاف "مميش"، أن عائدات قناة السويس تضخ فى خزانة الدولة مباشرة، حيث تضخ سنويًا 40 مليار جنيه فى البنك المركزى ببورسعيد، ولم يخرج "مليم واحد" من تلك العائدات إلى أى مؤسسة بالدولة سواء الرئاسة أو غيرها، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة يؤمنان قناة السويس برًا وبحرًا وجوًا 24 ساعة يوميًا، لأن من يمر بالقناة هو أمانة فى رقبة ، "والمصريون خير من يصونون الأمانة".

وأوضح "مميش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن القائمين على هيئة قناة السويس، يعملون جاهدين ليل نهار لتزويد عائدات القناة، مطمئنا الشعب المصرى قائلًا "المواطن المصرى يطمئن على هذه القناة، لأنها تزيد يومًا عن يوم، هيجنى ثمارها أولادنا وأحفادنا إن شاء الله ".


>- بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ السفينة البنمية الجانحة فى القناة

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