إحالة أوراق 11 متهما للمفتى لاختطاف فتاة واغتصابها بالزراعات فى المنوفية

قضت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، بإحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة المفتى وذلك لاختطافهم "إسراء.ع.أ" والمقيمة بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء استقلالها توك توك واغتصابها على مدى يومين متتالين وسط الزراعات.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر 2013 عقب إيقاف 11 فردا توك توك، والاعتداء على "محسن.ج.ب" بمطواه وسط الزراعات، واختطاف ابنة عمه "إسراء" وتناوبوا اغتصابها لمدة يومين.

وقرر اللواء جمال شكر تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا، وإلقاء القبض على 8 متهمين، فيما فرّ الآخرون بعيدًا عن المركز، إلى أن تمكنت من القبض على الثلاثة الآخرين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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