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سلة – صورة.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك.. ومناوشات بين الجماهير

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سلة – صورة.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك.. ومناوشات بين الجماهير سلة – صورة.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك.. ومناوشات بين الجماهير

قرر حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة إلغاء اللقاء قبل انطلاقه في صالة الملك فيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وكان مقررا إقامة المباراة بدون جماهير قبل أن تسمح لجنة المسابقات بحضور 300 مشجع من كل ناد.

وذكر مراسل FilGoal.com في صالة النادي الأهلي أن الأعداد الزائدة من جمهور الفريق الأحمر جعلته يتجه نحو الجزء المخصص لجماهير الزمالك.

وبعد وصول جمهور الزمالك متأخرا فوجيء بوجود عدد من جماهير الأهلي في الأماكن المخصصة له.

وبدأ الجمهورين هتافات مشتركة: "الكرة للجماهير".. ثم تطور الأمر لمناشوات كلامية وهتافات ضد بعضهما البعض.

واضطر حكم المباراة لإلغائها بسبب الأعداد الزائدة وخوفه من تطور الأمر بين الجمهورين.

ويحتل الأهلي الترتيب الثالث في جدول دوري السوبر بتسع نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز السادس بخمس نقاط وله مباراة مؤجلة.

وغادر جمهور الزمالك الصالة المغطاة بعد في الثامنة والربع بمفرده دون حدوث اشتباكات فيما انتظر جمهور الأهلي.

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