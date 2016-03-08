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نائب رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: اللائحة تعتبر الأهلي منسحبا.. وتقرير الحكم والمراقب يحددان العقوبة

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نائب رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: اللائحة تعتبر الأهلي منسحبا.. وتقرير الحكم والمراقب يحددان العقوبة نائب رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: اللائحة تعتبر الأهلي منسحبا.. وتقرير الحكم والمراقب يحددان العقوبة

قال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إن الأهلي يعتبر منسحبا بعد إلغاء مباراة الزمالك في الجولة السادسة من دوري السوبر للمحترفين وفقا للائحة.

وكانت أعداد غفيرة من جماهير الأهلي والزمالك قد حضرت في صالة الأمير عبد الله الفيصل المغطاة بالقلعة الحمراء في الجزيرة مما دعى الحكام لإلغاء اللقاء. (التفاصيل)

وأضاف عبد المطلب لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "الأهلي يعتبر منسحبا لأنه صاحب المباراة والتنظيم مسؤوليته تماما لهذه الأسباب".

وتابع "كما يعتبر الزمالك فائزا بنتيجة 20-0 ويخصم من الأهلي نقطة الخسارة وفقا للائحة".

ويحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة في الدوري المصري لكرة السلة.

وأشار عبد المطلب "يعاقب الأهلي لأنه المسؤول عن التأمين، كان لابد أن يخطرنا النادي بعدم قدرته على تأمين المباراة وبالتالي ننقلها له ويتحمل الاتحاد مسؤولية التأمين".

"كنا قد أعلنا الموافقة على حضور 300 مشجعا من كل ناد ويُرسل للاتحاد بياناتهم في استمارة مصحوبة بالرقم القومي أو عضوية النادي، ولم يصلنا سوى 16 استمارة فقط من الاتحاد والجزيرة".

وشدد نائب رئيس اتحاد السلة "طالما أن الأهلي لم يخطرنا بعدم قدرته على التأمين، فبالتالي تطبق عليه اللائحة ويعتبر مهزوما".

ثم استدرك "لكن هناك نقطة هي أن الزمالك هو الطرف الثاني في المباراة وجماهيره حضرت، لهذا سننتظر تقرير مراقب المباراة والحكم لاتخاذ القرار النهائي".

اعتبار الزمالك فائزا قد يرفع رصيده للنقطة السابعة وله مباراة مؤجلة مع سبورتنج، بينما يتجمد رصيد الأهلي في المركز الثالث عند تسع نقاط.

ويتصدر الاتحاد جدول دوري السوبر بـ10 نقاط حتى الجولة الخامسة.

فيما يلعب أصحاب المراكز الأربعة الأولى دورة مجمعة لتحديد بطل دوري السوبر للمحترفين.

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