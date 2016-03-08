مروان محسن: لا أفكر في لقب هداف الدوري.. فهناك شيئا أهم

أكد مروان محسن مهاجم الإسماعيلي أن استمرار فريقه في تحقيق النتائج الجيدة أهم من سعيه للفوز بلقب هداف الدوري.

وقال محسن عقب اللقاء:"أشكر زملائي على المجهود الكبير الذي بذلوه حتى حققنا فوزا مهما على حرس الحدود".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"أتمنى استمرار النتائج الجيدة للفريق، فهو الهدف الأهم، ولا أفكر في لقب هداف الدوري".

واستدرك المهاجم الدولي"بل نسعى ليبقى الإسماعيلي في المربع الذهبي، فهو المركز الذي يليق بالنادي".

وقفز الإسماعيلي للمركز الرابع برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن سموحة، بينما سجل مروان محسن 10 أهداف الموسم الجاري.

وأتم مروان محسن"باق مع الإسماعيلي، ولا أفكر في الرحيل بنهاية الموسم الجاري".