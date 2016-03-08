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لتخسيس الكرش.. وصفة تخلصك من 4 كجم فى 7 أيام

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لتخسيس الكرش.. وصفة تخلصك من 4 كجم فى 7 أيام لتخسيس الكرش.. وصفة تخلصك من 4 كجم فى 7 أيام
كثير من الرجال والنساء يعانون من كبر حجم الخصر والكرش، وهذا ما يسبب ضرر نفسى وبدنى، خاصة مع عدم القدرة على ارتداء الملابس التى يرغبون فيها.

• وصفة لتخسيس


>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Healthfoodstar”، عن مشروب رائع يساعدك على فقدان 4 كجم وخفض مقاس الخصر إلى ما يصل 10 سم فى 7 أيام فقط، خاصة إذا كنت تتبع نظام غذائى لفقدان الوزن، وذلك عن طريق تناول كوب من هذا المشروب المدهش قبل النوم والذى يعمل على إذابة من المعدة.

المكونات:
>1 ثمرة خيار
>1 ثمرة ليمون
>1 فرع الزنجبيل الطازج
>8 أكواب من الماء
>5 أوراق من النعناع

• طريقة التجهيز:


>يغسل الليمون جيداً ويقطع ثم يقشر الخيار ويوضع فى وعاء مع الماء، مع إضافة قليل من أوراق النعناع الطازجة، ثم يتم إضافة الزنجبيل ويمزج الخليط جيداً.

ويوضع الشراب الممزوج فى الثلاجة أثناء الليل، ثم يشرب من هذا الخليط ليلا قبل النوم وأثناء النهار إذا كنت تشعر بالعطش، وسوف تخسر 4 كجم من الخصر فى أسبوع واحد فقط.

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