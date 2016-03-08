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فيديو - ماذا لو أجرى معك إبراهيموفيتش مقابلة عمل؟

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فيديو - ماذا لو أجرى معك إبراهيموفيتش مقابلة عمل؟ فيديو - ماذا لو أجرى معك إبراهيموفيتش مقابلة عمل؟

تخيل أنك قمت بالتقدم للحصول على إحدى الوظائف في شركة وبالفعل قبلوا أن تجري معهم مقابلة عمل لتدخل وترى المفاجأة بنفسك.. إبراهيموفيتش هو من سيجريها.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قام بالاشتراك مع شركة فيتامين ويل السويدية التي تقوم بتصنيع المشروبات الغازية في إجراء هذا المقلب مع أحد المتقدمين للحصول على وظيفة بالشركة.

وتبدأ الحلقة بأن يدخل المتقدم للوظيفة غرفة في انتظار من سيجري معه المقابلة ليدخل عليه زلاتان إبراهيموفيتش.

فيليب بكل لطف تحدث مع زلاتان بأنه لم يكن يتخيل أن النجم السويدي هو من سيجريها لكن رد إبرا كان حاسما وقال له "كيف هذا.. هذا المنتج يحمل اسمي" ليزيد من ارتباك فيليب الذي أكمل المقابلة متوترا.

لكن السؤال الأخير والأبرز في المقابلة عندما سأله إبرا عن لاعبه المفضل ليتردد المتقدم للحصول على الوظيفة قبل أن ينظر له زلاتان بطريقة كوميدية فيجيب سريعا "أنت لاعبي المفضل".

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فيديو اليوم السابع

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