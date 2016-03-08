ليلة_الأبطال – صلاح يقود مربع هجومي لروما.. وريال مدريد يرد برونالدو وبيل

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء ريال مدريد يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل روما ضيفا على ريال مدريد لملاقاته في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الهزيمة ذهابا بملعبه بهدفين دون رد.

ودفع سباليتي بإدين دجيكو في هجوم الذئاب بعد غيابه عن لقاء فيورنتينا الأخير، ودفع بالثلاثي أيضا محمد صلاح ودييجو بيروتي وستيفان الشعراوي ليكون تشكيل هجومي قوي.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: أليساندرو فلورينزي- كوستاس مانولاس- إرفين زوكانوفيتش- لوكاس دين

في الوسط: سيدو كيتا- ميراليم بيانيتش- دييجو بيروتي

في الهجوم: محمد صلاح- ستيفان الشعراوي- إدين دجيكو

أما تشكيل ريال مدريد فقد شهد غياب كريم بنزيمة عن القائمة للإصابة، فيما دفع زين الدين زيدان المدير الفني بالثلاثي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وجيمس رودريجيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: دانيلو- بيبي- سيرخيو راموس- مارسيلو

في الوسط: كاسيميرو- توني كروس- لوكا مودريتش- جيمس رودريجيز

في الهجوم: جاريث بيل- كريستيانو رونالدو