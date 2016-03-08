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بشرى لعشاقها..الشيكولاتة تقوى الذاكرة وتجعلك أكثر ذكاء

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بشرى لعشاقها..الشيكولاتة تقوى الذاكرة وتجعلك أكثر ذكاء بشرى لعشاقها..الشيكولاتة تقوى الذاكرة وتجعلك أكثر ذكاء
نتائج جديدة ومثيرة عن الشيكولاتة معشوقة الملايين كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون استراليون، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل يتميزون بقوة الذاكرة ويكونون أكثر ذكاء.

وذكرت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة مفيدة للقلب، وتقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وتساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل القدرات المعرفية لأكثر من 1000 شخص فى ولاية نيويورك، لأولئك الذين تناولوا الشوكولاتة أقل من مرة واحدة فى الأسبوع، والذين يأكلون مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع.. ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة يعزز وظائف الدماغ ومستوى الذكاء والقدرة المعرفية ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر.

وفى عام 2014 أثبتت دراسة علمية أيضا أن اتباع نظام غذائى غنى بالكاكاو يمكن أن يساعد فى توقف فقدان الذاكرة مثل الخرف لدى كبار السن، ومع ذلك فقد شدد الباحثون على تناول الشوكولاتة كل أسبوع وليس يومياً، لاتباع نظام غذائى صحى ومتوازن.. ونشرت نتائج الدراسة مؤخرا عبر الموقع الإخبارى لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.


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