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رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية يصل لبحث ترسيم الحدود البحرية

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رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية يصل لبحث ترسيم الحدود البحرية رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية يصل لبحث ترسيم الحدود البحرية

مطار القاهرة الدلي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي وفدًا سعوديًا رفيعًا المستوى برئاسة اللواء دكتور عبدالعزيز إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة، قادمًا بطائرة خاصة من الرياض في زيارة لمصر يبحث خلالها ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، وكان في استقبال الوفد السعودي السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات ونائب الوزير السعودي لدى مصر.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد السعودي يعقد خلال زيارته مباحثات مع المسؤولين المصريين لاستكمال اللقاءات التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين فى المساحة الواقعة في البحر الأحمر من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وذلك لتنظيم عمليات الصيد واستخراج النفط من هذه المناطق.

يذكر أن زيارة “الصعب” هي الثانية لمصر منذ تعيينه أول نوفمبر الماضي رئيسًا للهيئة العامة للمساحة بالسعودية خلفا للفريق “مريع بن حسن الشهراني” وكانت زيارته الأولى أواخر العام الماضية.

 

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