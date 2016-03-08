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وفد جزائري يصل لحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

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وفد جزائري يصل لحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وفد جزائري يصل لحضور اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي عبدالقادر مساهل وزير الشئون المغاربية والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية قادما على رأس وفد من بلاده الجزائر للمشاركة فى إجتماعات الدورة الـ 145 لمجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية التى تبدأ بعد غد .

وتبحث الدورة الـ 145 لمجلس جامعة الدول العربية الإعداد للقمة العربية المقبلة فى دورتها السابعة والعشرين ، والمقرر عقدها فى موريتانيا ومجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة وقضايا العمل العربي المشترك سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا ، وإختيار خليفة الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك من خلال 25 بندا تشمل العديد من القضايا السياسية وفى صدارتها تطورات القضية الفلسطينية بكافة جوانبها والأزمة السورية والأوضاع فى اليمن وليبيا والعراق ولبنان.

بالإضافة للتصدى للتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية والعمل على تصويب العلاقة بين الدول العربية ومحيطها الجغرافى خاصة مع إيران، وجهود مكافحة الإرهاب وتطوير وإصلاح الجامعة العربية .

 

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