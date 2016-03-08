الجيش الإيراني: ندرس إرسال قوات برية إلى اليمن

أشار مسؤول عسكري إيراني كبير إلى أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين، مدعومين بقوات برية لليمن لمساعدة الحوثيين على قتال تحالف عربي خليجي تقوده السعودية.

وقال البريجادير جنرال مسعود جزايري، نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، الثلاثاء، إن إيران قد تدعم الحوثيين بالأسلوب نفسه الذي دعمت به القوات الحكومية في سوريا.

وسئل جزايري عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن مثلما فعلت في سوريا فقال: “الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين، وتشعر أيضا بواجبها لمساعدة الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري”.

وأرسلت إيران آلاف الجنود والمستشارين إلى سوريا. وتساعد القوات الإيرانية إلى جانب القوة الجوية الروسية القوات الحكومية السورية على صد قوات المعارضة التي تدعمها السعودية وقوى سنية أخرى، وتتهم السعودية إيران أيضا بدعم حركة الحوثيين المسلحة في اليمن.