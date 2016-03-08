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277 مليون درهم أرباح شركة طيران أبوظبي في 2015

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277 مليون درهم أرباح شركة طيران أبوظبي في 2015 277 مليون درهم أرباح شركة طيران أبوظبي في 2015

أرشيفية

بلغ صافي أرباح شركة طيران أبوظبي في العام 2015 نحو 277 مليوناً و35 ألف درهم بزيادة مقدارها 13.35% مقارنة مع صافي أرباحها في 2014 والبالغة 244 مليوناً و69 ألف درهم.

وأقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة طيران أبوظبي خلال اجتماعها السنوي اليوم بفندق ريتز كارلتون أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة نادر أحمد محمد الحمادي، وحضور أعضاء المجلس وعدد كبير من أعضاء الجمعية وعبدالرحمن سالم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، توزيع أرباح نقدية بواقع 17% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

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