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صور | اقتحام «الألتراس» يتسبب في إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بدوري كرة السلة

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صور | اقتحام «الألتراس» يتسبب في إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بدوري كرة السلة صور | اقتحام «الألتراس» يتسبب في إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بدوري كرة السلة

تقرر إلغاء قمة السلة بين فريقي الأهلي والزمالك، التى كان مقررا إقامتها على صالة القلعة الحمراء في فرع الجزيرة، ضمن الجولة السادسة من جولات دوري السوبر المصري، وذلك بناء على تقرير مراقب المباراة بعد اقتحام ألتراس أهلاوى المباراة، وسماح الأمن بدخول الوايت نايتس إسوة بالألتراس.

وكانت قوات الأمن المصرية قد فرضت كردونا أمنيا حول جميع أبواب الأهلي لتأمين اللقاء، ورغم أن اتحاد السلة سمح لـ600 مُشجع بحضور المباراة بواقع 300 مُشجع لكل نادً، إلا أن ألتراس أهلاوي اقتحم الصالة المغطاة بأعداد كبيرة، قبل أن يدخل الوايت نايتس المباراة.

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