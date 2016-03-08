«السياحة» تستعين بمحمد صلاح و«أيه أس روما» في حملة ترويج سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة السياحة ، التواصل مع نادي «أيه أس روما »، للترويج السياحي لمصر بشكل مبتكر.

وأوضحت الوزارة، أن مكتب هيئة التنشيط السياحى بروما تواصل مع نادى «أيه إس روما AS ROMA» للاتفاق على تدشين حملة إعلانية للترويج للسياحة المصرية، بمشاركة اللاعب محمد صلاح .

ووتابعت الوزراة، «تطلق الحملة في سبتمبر من العام الجارى، بالتزامن مع بداية الموسم الرياضى الجديد»، لافتة إلى الاتفاق على أن تكون الشراكة بين هيئة التنشيط السياحى والنادى تحت اسم «مصر المقصد السياحى الرسمى لفريق أيه إس روما AS ROMA».

وأكد الدكتورهشام زعزوع، وزير السياحة، أهمية تعظيم الاستفادة من آليات الترويج غير التقليدية، والاستفادة من دعم مشاهير العالم والقوة الناعمة لمصر، مشيرا إلى أن الحملة ستساهم بشكل كبير في استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى، في ظل الشعبية الجارفة لللاعب المصرى محمد صلاح وسط الجماهير الإيطالية.

وستتضمن الحملة، تنفيذ بعض الإعلانات في راديو فريق AS ROMA، وتنفيذ مسابقة على الراديو وارسال الفائزين في اجازات لمصر بشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان ومرسى مطروح، وعلى أن يوزع محمد صلاح جوائز السفر إلى مصر على الفائزين، وأيضا تنفيذ إعلانات على قناة النادى بقنواتSky Calcio، يصل عدد مشتركيها 5 مليون، ولديها حق إذاعة الدورى والكأس الإيطالى حصريا، العام الجاري.

كما تتضمن الحملة، الترويج لمصر ببعض المواد الدعائية المختلفة، منها بروشورات يوزع في إحدى المباريات في ستاد روما الأوليمبى وفى Fan Village الخاصة بمشجعى نادى روما، وإرسال «إيميلات» دعائية عن مصر للمسجلين بقاعدة بيانات الفريق، إضافة إلى الترويج عبر الصفحات الرسمية للنادى على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى حيث أن المتابعين لصفحة النادى على موقع Facebook تخطوا 5 مليون، وكذلك سيتم الاستفادة من الماركة المسجلة الرسمية للنادى في جميع أنشطة المكتب الترويجية، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي سيتم نشرها على عدد من اللوحات الإعلانية، وشاشات العرض بالإستاد الأوليمبى لروما في 19 مباراة في الدورى الممتاز، ومباريات الفريق في كأس ايطاليا Tim Cup ما عدا النهائى.