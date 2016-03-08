وزير الصحة يشارك فى عزاء مسعف شمال سيناء

بدأ منذ قليل، عزاء وزارة الصحة فى المسعف رضا الشحات، بمسجد عمر مكرم، والذى توفى بشمال سيناء متأثراً بجراحة أثناء تأدية عمله ومحاولته إسعاف المصابين فى التفجيرات الإرهابية، التى وقعت بكمين بركان 13 طريق الطويل مركز العريش.

حضر العزاء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وسكرتير عام محافظة شمال سيناء نيابة عن المحافظ والدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الاسعاف والدكتور محمد جاد نائب رئيس الهيئة ورؤساء افرع هيئة الاسعاف فى المحافظات والعديد من المسعفين.

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