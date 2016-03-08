"نائب المنتزه": رئيس الوزراء تفهم مشكلات الإسكندرية ووعد بحلها

قال حسين خاطر، نائب دائرة المنتزه بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء الذى جمع بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبعض نواب الإسكندرية قد تناول مناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، بالإضافة إلى طرح المشكلات التى تعانى منها الإسكندرية.

وأشار "خاطر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن اللقاء تناول طرح مشكلات الإسكندرية، وقد أبدى رئيس الوزراء تفهما لتلك المشكلات ووعد بحلها، حيث تضمنت مشكلات الإسكندرية مشاكل فى ملفات الصحة والقمامة، والطرق، والصرف الصحى خاصة للأماكن العشوائية المحرومة من الخدمة.

كما تناول اللقاء ملف ارتفاع سعر الدولار والموقف الاقتصادى، ووعد رئيس الوزراء ببحث الأمر مع رئيس البنك المركزى والعمل على الحفاظ على ثبات سعر الدولار.

وحول أزمة توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، قال "خاطر" إن رئيس الوزراء أكد أهمية توصيل العدادات الكودية إلى المخالف للمحاسبة فقط وليس لتقنين أوضاعها.

كما شدد رئيس الوزراء على توفير فرص عمل للشباب، وحل مشاكل بعض المصانع التى توقفت بسبب نقص التمويل.

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نائب بسيدى جابر: بحثنا مع رئيس الوزراء الموقف الاقتصادى

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