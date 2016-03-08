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فى اليوم العالمى للكلى.. 10 نصائح علشان تحافظ على كليتك وتحميها من الفشل

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فى اليوم العالمى للكلى.. 10 نصائح علشان تحافظ على كليتك وتحميها من الفشل فى اليوم العالمى للكلى.. 10 نصائح علشان تحافظ على كليتك وتحميها من الفشل
اضطراب وظائف الكلى والفشل الكلوى والحصوات وكل المشكلات المتعلقة بالكلى من أكثر الأمراض شيوعا فى الآونة الأخير، والناتجة عن الكثير من العادات الخاطئة التى يمارسها الإنسان.

واليوم يحتفل العالم باليوم العالمى للكلى، والوقاية من أمراضها فى جميع أنحاء العالم، لذا نقدم بعض النصائح لتجنب أمراض الكلى والحفاظ عليها وعلى وظائفها من الأمراض.. ويوضح الدكتور محمد زكى استشارى المسالك البولية هذه النصائح فى النقاط التالية:

1- امتنع عن شرب المياه الغازية والتعود على تناولها بجانب الطعام فهى من أخطر المشروبات التى تسبب الفشل الكلوى وتضر كلى الأطفال.
>2- توقف عن رقائق البطاطس المقلية المنكهة بأنواعها، وامنع أطفالك منه واعتمدوا على البطاطس المقلية فى المنزل.
>3- تجنب اللحوم المدخنة والمصنعة بكل أنواعها.
>4- قلل نسب الملح تدريجيا حتى تعتاد حاسة التذوق لديك على ذلك، وتحمى نفسك وكليتك من أخطار عديدة.
>5- تجنب الإفراط فى تناول الموالح والمخللات، لأنها تزيد نسب الأملاح والصديد لديك.
>6- اهتم بشرب المياه، وعالج نسب الأملاح والصديد كلما زادت لديك.
>7- توقف عن الافراط فى تعاطى المسكنات فهى السبب الرئيسى لتلف الكلى وكذلك العقاقير الطبية.
>8- نم جيدا وأرح جسدك يوميا ليلا وبقسط كاف.
>9- اهتم بتنظيم حركتك، واجعل الرياضة من الطقوس اليومية.
>10- لا تسرف فى التركيز على تناول البروتين، واجعل للخضراوات والسلطات نصيبا فى مائدتك أكبر على الدوام.


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