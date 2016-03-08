حبس طبيب إخوانى ضبط داخل سيارته أسلحة أثناء دخول جامعة الأزهر

أمر المستشار عمر محسن مدير نيابة ثان مدينة نصر بحبس طبيب 4 أيام على ذمة تحريات لضبط بحوزته أسلحة بيضاء وفرد خرطوش أثناء دخوله بسيارته لجامعة الأزهر.

وأنكر المتهم فى التحقيقات حيازته للمضبوطات، وأكد أن الأسلحة المضبوطة فى سيارته ملك السايس الذى يركن عنده سيارته بجوار منزله.

وأضاف أنه معتاد ترك مفتاح سيارته مع السايس، وأنه علم أنه مسجل خطر ومراقب من الشرطة، وأن الأسلحة المضبوطة فى سيارته وضعها السايس فى سيارته خوفا من تفتيش الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطاراً أنه أثناء تفتيش أفراد الأمن التابعين للشركة المكلفة بتأمين منافذ جامعة الأزهر بمدينة نصر، السيارة الخاصة بالطبيب نصر محمد محمد أحمد صباح "الطبيب بمستشفى بولاق الدكرور العام والمنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية"، أثناء تردده على مقر الجامعة لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بزوجته "مدرس بكلية الدراسات الإسلامية"، ضبط بداخل السيارة (فرد خرطوش – 37 طلقة خرطوش – 4 سلاح أبيض عبارة عن " 2 سنجه، 1 سيف، سونكى).

وتم تسليم المتهم إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أبعاد حيازته للمضبوطات.

- الطبيب المتهم بحيازة أسلحة فى جامعة الأزهر: السايس مسجل خطر حطها فى عربيتى