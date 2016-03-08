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تأجيل محاكمة 34 إخوانيا متهمين فى قضايا عنف وتخريب بسوهاج للحكم بشهر يوليو

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تأجيل محاكمة 34 إخوانيا متهمين فى قضايا عنف وتخريب بسوهاج للحكم بشهر يوليو تأجيل محاكمة 34 إخوانيا متهمين فى قضايا عنف وتخريب بسوهاج للحكم بشهر يوليو
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حجز قضية اقتحام مبنى محافظة سوهاج والمتهم فيها 23 إخوانيا للحكم باليوم الأخير من دور شهر يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم فى 6 يوليو 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعية، كما قاموا بمحاولة اقتحام مبنى محافظة سوهاج، والتخريب وإشعال النيران فى أحد الأكشاك بذات المنطقة.

وعلى جانب آخر، حجزت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، الحكم على 11 إخوانيا لليوم الأخير من دور شهر يوليو، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ترجع الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

- تأجيل محاكمة 23 إخوانيًا متهمين باقتحام مبنى محافظة سوهاج للغد

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