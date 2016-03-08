وزير النقل القبرصي يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت ٣ أيام

غادر مطار القاهرة الدولي ماريوس ديمتريادس وزير النقل القبرصي متوجها إلى لارناكا ، في ختام زيارة لمصر استغرقت 3 ايام بحث خلالها سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وقبرص .

والتقى وزير النقل القبرصي خلال زيارته مع كبار المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون فى مجال النقل البحري ، والتنسيق والتعاون بين كل من هيئة ميناء الإسكندرية وميناء ليماسول القبرصي ، لتبادل الخبرات بين مصر وقبرص من أجل زيادة حركة التبادل التجاري ، والمساهمة في التنمية المستدامة لأنشطة الموانىء بالبلدين ، مع بحث إستغلال محطة الركاب البحرية الثانية بميناء الاسكندرية ، لتنظيم رحلات سياحية بين مينائى الإسكندرية وليماسول بما يساهم فى زيادرة حركة السياحة ودعم الإقتصاد المصرى .

وكان في وداع “ديمتريادس” بمطار القاهرة سفير قبرص لدى مصر عدد من اعصاء السفارة بالقاهرة .