كيانات نوبية تهدد باللجوء للقانون الدولي حال عدم إلغاء القرار الجمهوري 444

أعلنت عددًا من الكيانات النوبية تهديدها باللجوء للقانون الدولي والاحتكام للمعاهدات التي وقعتها مصر، وذلك في حال عدم التراجع عن القرار الجمهوري444 الخاص بشأن تحديد الحدود المتاخمة للدولة، والذي يرفضه النوبيين.

وتضمن البيان المشترك من الاتحاد النوبي العام بأسوان لجنة متابعة الملف النوبي بأسوان والاتحاد النسائي النوبي، أن النوبيين يعانون من تجاهل تمام لمطالبهم بشأن إلغاء القرار 444 وتهميش متعمد وأنهم على يقين أن جميع المواثيق والعهود والاتفاقيات الإنسانية الدولية منها والمحلية تؤيد حقوقهم النوبية والمسألة فقط إرادة سياسية يبدو أنها لا ولن توجد بدليل القرار 444 الرئاسى الصادم لهم كنوبيين كونه يتعارض مع نصوص الدستور المصري في مواده “91، 47 ، 50 ،236″، ويتنافي مع اتفاقيات وعهود دولية بسلب الأراضي النوبية بذريعة الأمن القومي.

وتابع البيان أنه لا حوار ولا تفاوض مع السلطة أو ممثليها إلا بعد صدور قرار جمهوري صريح بإعادة الحقوق النوبية شاملا آليات واضحة بالاتفاق مع النوبيين وميزانية واضحة على مدار خطط الدولة الخمسية ومشاركة ومشورة لجنة نوبية شعبية يشكلها النوبيون أنفسهم وتنشر في الجريدة الرسمية، أما دون ذلك فللنوبيين حق النضال السياسي والقانوني مع التصعيد لأعلى درجات التقاضي الدولي، طبقًا للاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر والمجتمع الدولي كله.