صور| ختام فعاليات مونديال أسوان الدولى للإعلام العربى وتكريم المشاركين فيه‎

اختتم مونديال أسوان الدولي للإعلام العربي 2016 فعالياته بمسرح قصر الثقافة، تحت شعار أنا عربي ضد الإرهاب، بحضور محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي.

كما حضر رئيس إتحاد الإعلاميين العرب السفير فؤاد العظمة، والأمين العام للإتحاد محـمد الشرقاوي ، بالإضافة إلى لفيف من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والبرلمانين العرب.

وأكد محافظ أسوان على أن الأجهزة الإعلامية العربية تسبق الحكومات والمؤسسات والشعوب في القدرة على مواجهة الإرهاب الأسود والذي يستعين أيضاً بوسائل إعلامية هدامة ضمن حروب الجيل الرابع، وهى التي لن يواجهها سوى الإعلام الواعي والهادف والبناء لإعلاء ثقافة المواطنة والحوار والتسامح، بجانب التصدي للتعصب والتطرف والبعد عن الإثارة والموضوعات الهامشية للوصول إلى التناول الموضوعي والمهني للقضايا المصيرية والرئيسية للمواطن العربي والمصري.

ولفت إلى أن تنظيم مونديال أسوان الدولي للإعلام العربي يعكس الموقف الموحد والثابت لكافة الدول العربية ضد الإرهاب، والذي يجب ألا تكون مواجهته أمنية فقط ولكن بتضافر كافة قوى المجتمع للتوعية بمخاطر وتداعيات الإرهاب من خلال تجديد الخطاب الديني والارتقاء بالرسالة الإعلامية.

ورحب اللواء مجدي حجازي بالأشقاء العرب في أسوان والتي لها مكانة متميزة للسائح والزائر العربي، قائلاً :إننا نعتبركم بمثابة سفراء فوق العادة لأسوان من أجل الترويج والتسويق لمقوماتها السياحية في ظل حالة الاستقرار والأمن والآمان، مع توافر المقومات والمزايا الاستثمارية من موقع جغرافي و بنية أساسية، وأيضاً توافر الثروات المحجرية و التعدينية والسمكية الهائلة، بالإضافة إلى البدائل العديدة للطاقة ومن أبرزها الطاقة الشمسية، فضلاً عن تفرد أهلها بكرم الضيافة و حسن الاستقبال و المعاملة الطيب.

> ومن جانبه قدم الأمين العام للمونديال شكره وتقديره لمحافظ أسوان وأهلها الذين رحبوا بتنظيم المونديال على أرض المحافظة ذات التاريخ العريق كما رحبوا بضيوف المؤتمر مما يؤكد على امتلاكهم لسمات الضيافة والبشاشة في التعامل مع زائريهم .

> وأوضح أننا كإعلاميين عرب نقف صفاً واحداً أمام محاولات طمس الهوية العربية التي حاول الاستعمار النيل منها في الماضي والآن يحاول من خلال الإرهاب مما يمثل تحديات كبرى أمام الوطن العربي الذي يمتلك المقدرات الثقافية والطبيعية والإنسانية لمواجهة الإرهاب ووسائله الخبيثة لزعزعة استقرار وأمن الشعوب العربية .