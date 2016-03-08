قاتل جدته بحدائق القبة يعترف: خنقتها واغتصبتها بعد رفضها إعطائى مبلغ مالى

أدلى الشاب المتهم بقتل جدته بمنطقة حدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام شريف الشناوى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، وقال المتهم إنه توجه يوم الحادث 29 فبراير إلى منزل جدته، التى تسكن بمفردها، وطلب منها مبلغ من المال، ونشبت مشادة كلامية بينهما بسبب سوء خلقه وتصرفاته ومشاكله اليومية، وطلبه للمال منها بشكل دائم.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، عندما تطورت المشادة بيننا لمشاجرة واحتدت عليها قائلا لها "إنتى عاوزه إيه تانى من الحياة.. هتودى الفلوس دى فين وبينك وبين القبر خطوة، فطردتنى على الفور، ولم أشعر إلا بأننى أعتدى عليها، وخنقتها حتى وقعت، فظننت أنها فى حالة إغماء بسبب أزمة الربو، فقمت بالاعتداء عليها جنسيا بدافع الانتقام منها وابتزازها بعد ذلك، ثم تركتها وانصرفت، حتى علمت من الجيران والأسرة بخبر وفاتها".

وتابع المتهم: فى البداية ظن الناس أنها ماتت بسبب أزمة ربو، حيث لم يكن هناك ما يثير الشك فى الوفاة وبالفعل تم دفنها، بشكل طبيعى، حتى راود الشك أحد أفراد الأسرة فى وفاتها، عندما روى له أحد الجيران أننى آخر من زارها قبل الوفاة مباشرة، ونزلت مسرعا، وخاصة أننى معروف بسوء الخلق".

وأضاف المتهم أمام النيابة: وعلى الفور توجه ببلاغا إلى الشرطة حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وكشفت التحريات أننى آخر من زار المجنى عليها، وبالفعل تم إلقاء القبض على، وبسؤالى أمام ضباط المباحث، أخبرتهم أننى كنت موجودا أثناء تعرضها لأزمة الربو، ولم أتتدخل لمساعدتها وتركتها وخرجت بسبب عدم موافقتها على إقراضى مبلغ من المال، واستدرك المتهم حديثه قائلا "ولكن عندما حاصرنى المحقق فى النيابة بالأسئلة اعترفت تفصيليا بالواقعة".

وفى السياق ذاته، قرر أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب، حبس قاتل جدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما أمرت النيابة باستخراج جثة المجنى عليها من مدفنها، وعرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من أحد أفراد أسرة المجنى عليها، يفيد بشكه فى وفاة المجنى عليها، وأن سبب الوفاة ليس طبيعيًا، وعقب فحص البلاغ تبين أن وراء الحادث حفيد المجنى عليها، والذى توجه لسرقتها وعقب شعورها به وصراخها للاستغاثة بالجيران قتلها وفر هاربًا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

- حبس متهم بقتل جدته عقب اكتشافها محاولته سرقتها بحدائق القبة 4 أيام