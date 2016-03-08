أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس دوالا: سنفوز على الزمالك.. ونسعى لتسجيل عدد وافر من الأهداف

Google+ Print
رئيس دوالا: سنفوز على الزمالك.. ونسعى لتسجيل عدد وافر من الأهداف رئيس دوالا: سنفوز على الزمالك.. ونسعى لتسجيل عدد وافر من الأهداف

يرى فرانك هابي رئيس نادي دوالا الكاميروني أن فريقه سيكون جاهزا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على دوالا الكاميروني يوم الأحد المقبل 13 مارس الجاري في مباراة الذهاب على أن يستضيف لقاء الإياب يوم 18 في القاهرة.

وقال هابي في تصريحاته لموقع (كاميرون-إنفو) يوم الثلاثاء: "نستعد جيدا لمباراة الزمالك وسنخوضها بكل قوة".

وأضاف "سنستعيد كل اللاعبين الذين حصلوا على راحة في مباريات الدوري، وسنكون في قمة استعدادانا وأعتقد أننا سنفوز بالمباراة".

وأتم هابي "نسعى لأن نفوز بأكبر فرق من الأهداف في الكاميرون لكي نمهد التأهل إلى دور الـ16 من القاهرة".

ويسافر الزمالك إلى الكاميرون فجر الأربعاء برفقة 20 لاعبا ليس من بينهم محمود كهربا. طالع القائمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع