رئيس دوالا: سنفوز على الزمالك.. ونسعى لتسجيل عدد وافر من الأهداف

يرى فرانك هابي رئيس نادي دوالا الكاميروني أن فريقه سيكون جاهزا لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على دوالا الكاميروني يوم الأحد المقبل 13 مارس الجاري في مباراة الذهاب على أن يستضيف لقاء الإياب يوم 18 في القاهرة.

وقال هابي في تصريحاته لموقع (كاميرون-إنفو) يوم الثلاثاء: "نستعد جيدا لمباراة الزمالك وسنخوضها بكل قوة".

وأضاف "سنستعيد كل اللاعبين الذين حصلوا على راحة في مباريات الدوري، وسنكون في قمة استعدادانا وأعتقد أننا سنفوز بالمباراة".

وأتم هابي "نسعى لأن نفوز بأكبر فرق من الأهداف في الكاميرون لكي نمهد التأهل إلى دور الـ16 من القاهرة".

ويسافر الزمالك إلى الكاميرون فجر الأربعاء برفقة 20 لاعبا ليس من بينهم محمود كهربا. طالع القائمة