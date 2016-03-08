الإسماعيلي يسقط حرس الحدود في الطريق للمربع الذهبي

تغلب الإسماعيلي على منافسه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

واستضاف الإسماعيلي منافسه الحدود ونجح الدراويش في تحقيق انتصارهم الرابع على التوالي في الدوري ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة ويحتلون المركز الرابع.

فيما استمرت معاناة حرس الحدود حيث لم يحقق أي انتصار له في المسابقة حتى الآن ويحتل المركز الأخير برصيد ست نقاط.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الدراويش مروان محسن في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وواصل مروان محسن بذلك تصدره لجدول هدافي الإسماعيلي بعدما وصل رصيده منها إلى 10 أهداف حتى الآن في الدوري.