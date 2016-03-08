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الإسماعيلي عن رحيل مروان محسن: لن نسمح بالاستغناء عن أفضل مهاجم في مصر حاليا

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الإسماعيلي عن رحيل مروان محسن: لن نسمح بالاستغناء عن أفضل مهاجم في مصر حاليا الإسماعيلي عن رحيل مروان محسن: لن نسمح بالاستغناء عن أفضل مهاجم في مصر حاليا

أكد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي أنه لن يسمح برحيل مروان محسن عن الفريق من أجل الانتقال للأهلي أو الزمالك حال تقدمهما بعرض لضمه.

ويعيش مروان محسن فترة رائعة إذ أنه يحتل صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف.

وتحدث خالد القماش لقناة "النيل للرياضة" قائلا:"لن أقوم بتقوية المنافسين وإضعاف فريقي".

وأكمل"على العكس تماما أنا أتحدث في طلب تدعيمات للفريق من أجل تقويته وجعله ينافس الأهلي والزمالك".

وأردف"لذا لن أسمح برحيل أفضل مهاجم في حاليا مثل محمد عواد حارس المرمى وغيرهم وذلك لبناء فريق قوي للإسماعيلي".

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