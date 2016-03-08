كرة يد – الزمالك ينهي الدور الأول من الدوري متصدرا بالعلامة الكاملة

أنهى الزمالك الدور الأول من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد متصدرا بالعلامة الكاملة بعد فوزه على أكتوبر 32-20 في مباراة أقيمت بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

وجمع الزمالك 45 نقطة من مباريات الدور الأول التي فاز بها جميعا في 15 مباراة متتالية.

وتقدم الزمالك في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية لينهي الشوط الأول بنتيجة 18-7، واستمر التفوق الأبيض حتى نهاية المباراة.

وقال حمادة الروبي مدرب حراس الزمالك لـFilGoal.com عقب المباراة: "الأداء مرضي لنا، في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب بطولة إفريقيا لكن الأداء كان جيدا".

وأضاف "أنهينا الدور الأول في الصدارة وهذا ما نطمع إليه لتحقيق البطولة".

وأشار "نستعد لمواجهة هليوبوليس التي تقام يوم الجمعة في صالة نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات".

ويسعى الزمالك الذي توج ببطولة إفريقيا للأندية استعادة الألقاب المحلية في الموسم الجاري.

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 أبريل المقبل.