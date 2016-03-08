هدف مروان محسن في حرس الحدود = 50 ألف جنيه

سيحصل مروان محسن مهاجم الإسماعيلي على مبلغ 50 ألف جنيه من إدارة النادي وذلك بعد تسجيل هدفه العاشر في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

وسجل مروان محسن هدفا قاد به الإسماعيلي لإسقاط حرس الحدود يوم الثلاثاء بهدف دون رد لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

ويعد هذا الهدف هو العاشر لمهاجم الدراويش خلال الموسم الجاري ليصبح هداف الفريق والدوري المصري أيضا.

وكان محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي قد وعد مروان عند التعاقد معه في بداية الموسم الجاري بالحصول على مكافأة قدرها 50 ألف جنيه حال إحرازه 10 أهداف في الموسم وهو ما تحقق في لقاء حرس الحدود.

في الوقت ذاته أكد خالد القماش المدير الفني للدراويش أنه لن يسمح برحيل مروان محسن عن الفريق للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك (طالع التفاصيل).