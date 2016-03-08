عيسى عبد الله يطرح أغنية شبابية ويبتعد عن الدراما

طرح الفنان الإماراتي الشاب عيسى عبد الله أحدث أغنياته المنفردة تحت عنوان "هنا هنا" متعاوناً بها مع الشاعر الإماراتي ناصر بن مترف، من ألحان غازي الشوق، وتوزيع المايسترو أحمد مكي، وتحمل الأغنية اللون الغنائي الموسيقي "البندري" ذات الإيقاعات الشبابية التي ينتهجها عيسى خلال اختياراته واللون الغنائي الذي ينتهجه في أسلوبه الغنائي.

ويؤكد عيسى عبد الله دائماً على حرصه المتواصل بعدم الابتعاد عن الهوية الحقيقية للأغنية الإماراتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام.

وحول مشواره في عالم الدراما والتمثيل، أوضح عيسى عبد الله أنه لم يوقع حتى الآن على أي مشاركة جديدة في الأعمال التمثيلية، لعدم وجود دور مناسب جديدة للمرحلة التالية من مشواره كممثل، وخاصة بعد نجاحه في الأعمال الأخيرة التي شارك بها.