مخرجة مصرية تشفى من السرطان فما هي رسالتها المؤثرة لزوجها؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعلنت مخرجة الأفلام الوثائقية مها الشناوي شفاءها من ثاني مراحل مرض السرطان الذي تعاني منه.

وبعد تلقّيها نتيجة التحليل الأخير، وجّهت مها الشكر والتقدير لزوجها المخرج المصري خالد بهجت، الذي ترك عمله لمؤازرتها ودعمها في رحلتها المرضية، فكتبت على فيس بوك: "الحمد والشكر لله النهاردة ربنا أنعم علي من فضله وكرمه بالشفا، النهاردة إنتصرت للمرة الثانية،وبنعمة ربنا عليا على مرض السرطان أشكر كل أصحابي وحبايبي اللي وقفوا جنبي، وأشكركم على دعواتكم أنا ممتنة لكم جميعا لكن في واحد أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على وجوده في حياتي لأن الفضل في شفائي بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع له الواحد ده يبقى حبيبي وزوجي خالد بهجت"

وأكملت مها قائلة: "خالد إتفرغ الشهور اللي فاتت علشان يرعاني، ساب كل حاجة علشان يكون جنبي خالد ماكنش بياكل إلا لما أكل اللي هو بيحضره بنفسه، ماكنش بينام إلا لما أنام لدرجة أني كنت بناديه"ماما خالد"، في ناس يبكون رزقها شغل، فلوس، صحة أنا رزقي من ربنا سبحانه وتعالى هو خالد ربنا يجازيه عني كل خير أنا ممتنة لوجوده في حياتي اللهم إحفظه من كل شر وكل عين،وأنعم عليه بالصحة والستر وإجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين".