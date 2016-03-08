جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة بفيديو One Day I Will

احتفل محرّك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/ آذار الجاري. وضع المحرّك مقطع فيديو بعنوان #OneDayIWill ضمّ أمنيات عدد من السيدات، 13 دولة في العالم، يحاولن تحقيقها للحدّ من نظرة المجتمع الدونية إلى المرأة في مجالَي العمل والحياة الاجتماعية.



أعدّ الفيديو كلّ من ليديا نيكولز Lydia Nichols ، وهيلين لورو Helen Leroux ويات بن رفائيلLiat Ben-Rafael، وضمّ شخصيات بارزة، منهن الأنثروبولوجية جين غودال Jane Goodall، التي تمنت مناقشة موضوع البيئة مع البابا فرنسيس، والحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي Malala Yousafzai، التي تعرّضت للقتل بسبب حملتها لتعليم الفتيات في باكستان، والتي قالت في الفيديو مع زميلتها الناشطة مزن المليحان Muzoon Almellehan: "سيأتي اليوم الذي نرى فيه كلّ فتاة في المدرسة".



صرّح صنّاع الفيديو بالقول: "رأينا على مرّ السنين رسومات لشعارات مبتكرة وضعت علامات لإنجازات المرأة في مجال العلوم والحقوق المدنية والصحافة والرياضة والفنون والتكنولوجيا. لكنه في عام 2016 أردنا أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة مع شعارات للجيل المقبل من النساء القائدات اللواتي ستهزّ كل واحدة منهن العالم بيدها".



وأضافوا: "التقينا بنساء من سان فرانسيسكو، وريو دي جانيرو، ومكسيكو سيتي، ولاغوس، وموسكو، والقاهرة، وبرلين، ولندن، وباريس، وجاكرتا وبانكوك ونيودلهي وطوكيو، فشكّلن فسيفساء متنوّعة من الشخصيات والأعمار والخلفيات، ويمتلكن تطلّعات متنوّعة، أكان على المستوى العام أو على المستوى الشخصي جداً، وهدفهن في الحياة العمل على رفع صوت الذين لا صوت لهن".

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