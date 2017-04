بعد "باباراتزي" هذا هو الفيلم الذي سيعود به رامي عياش

بيروت_ سيدتي نت

تطلق شركة Falcon Films الرائدة في صناعة السينما فيلما لبنانيا جديدا بعنوان Welcome To Lebanon منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل في صالات السينما بطولة الممثلين وسام صباّغ، شيرين أبو العز، كارلا بطرس، بيار جماجيان، مي صايغ، سلطان ديب، طارق تميم، فيفيان أنطونيوس، جاد صباغ وغيرهم.

يحلّ ضيوف شرف على العمل النجوم رامي عياش، زياد برجي، إسماعيل أحمد، هشام حداد، مجدي مشموشي وعباس جعفر وسط إطار مميّز وفريد سيشكل مفاجأة للجمهور مع إنطلاق العرض.

فيلم Welcome To Lebanon من تأليف محمد سعودي، إخراج سيف الشيخ نجيب وإنتاج شركة Falcon Films اللبنانية للإنتاج السينمائي والدرامي.

عن قصّة الفيلم:

بعد ثلاثين سنة غربة في الولايات المتحدة، يقرّر رجل الأعمال اللبناني زهير شميلي أن يصطحب زوجته إيفون وابنته أنا ماريا بيللا إلى لبنان لكي تتعرّف ابنته على وطنها الأم. يقع الإختيار على سائق التاكسي فاروق ليكون دليلهم السياحي في لبنان. لكن ما تلبس أن تتحوّل الرحلة السياحية إلى مغامرة غير متوقّعة حيث يصطدمون بالعادات اللبنانية المختلفة والطريفة في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما عندما يقرر منافس زهير في الأعمال في أميركا سام رزق أن يكلّف رجل المافيا اللبناني الساعور ليقضي على زهير في لبنان مستعيناً بأشهر رجال الإجرام في العالم "البطريق الروسي"، "الكيماوي التركي"، و"الغال الكوري الشمالي" في إطار كوميدي جميل.