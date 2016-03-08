نجمات في اليوم العالمي للمرأة: قاتلوا من أجل المساواة

وقّع عدد من النجمات العالميات، من المجالات كافة، رسالة مفتوحة تدعو قادة العالم إلى الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، وإلى مساعدة الفتيات والنساء في العالم لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية وسوء التغذية، بالإضافة إلى دعم المرأة اقتصادياً.

ومن بين الموقّعات، النجمات: أوبرا وينفري Oprah Winfrey، وماري بلايج Mary J. Blige، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، وميريل ستريب Meryl Streep ....

تضمّنت الرسالة التي نشرت يوم الأحد الفائت تأكيداً أنّ نحو 62 مليون فتاة حول العالم محرومات من حقوقهن في التعليم، و 500 مليون امرأة أمّيات لا يعرفن القراءة، و 155 بلداً تحمل قوانينها تمييزاً ضدّ المرأة.

وأضافت الرسالة أن في أيّ مكان على وجه الأرض تملك المرأة العديد من الفرص تماماً كالرجل، وأن النضال من أجل المساواة بين الجنسين أمر عالمي.

ولم تتضمن الرسالة تواقيع نساء نجمات فقط، بل تواقيع رجال نجوم، من أمثال: روبرت ريدفورد Robert Redford، كولن فاريل Colin Farrell، إلتون جون Elton John، محمد علي Muhammed Ali، وشون باركر Sean Parker.

فكرة الرسالة ولدت من رحم مؤسسة ONE Campaign التي تعنى بموضوع إنهاء الفقر والمرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجّه فيها رسالة مماثلة إلى قادة العالم، إذ سبق للنجمة ميريل ستريب Meryl Streep والمغنيتين بيونسي Beyonce وليدي غاغا Lady Gaga أن وقّعن رسالة مفتوحة موجّهة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل Angela Merkel، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما Nkosazana Dlamini-Zuma، مطالبات إياهما بتذكّر النساء اللواتي يعشن في بيئة من عدم المساواة والفقر في جميع أنحاء العالم.

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