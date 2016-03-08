محمد عساف أمام ورطة جديدة بسبب انفصاله عن خطيبته

بمناسبة يوم المرأة العالمي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نسبت للإعلامية لينا قيشاوي، والتي أعلنت من خلالها على سبب انفصالها عن الفنان محمد عساف وكتب على الصورة: "موقف امرأة" "عندما طلب محمد عساف من خطيبته الإعلامية أن تترك عملها من أجل عاداته وتقاليده.. تركته"، وهذه الصورة أثارت غضب جمهوره وخصوصاً بعد آخر تصريح له في أحد البرامج بأنه ضد غناء شقيقته وكان السبب العادات والتقاليد، واعتبره جمهوره بأنه ضد حرية المرأة وضد حصولها على حقوقها والمساواة مع الرجل.