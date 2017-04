كيم كرداشيان في أشرس ردّ على منتقديها عبر تويتر

تأخذ كيم كارداشيان Kim Kardashian من مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام موقعاً لنشر صورها عارية ومن ثم الردّ ومهاجمة منتقدي هذه الصور التي نشرتها أخيراً على إنستقرام.

يبدو أن النجمة قد نفذ صبرها من كارهيها وقرّرت أنه حان الوقت لتقول ما تشعر به حقاً تجاه هؤلاء الذين يصدرون أحكاماً عنها.

طال غضب نجمة Keeping Up With The Kardashians أسماء مشاهير كثرإنتقدوا تصرّفاتها على مواقع التواصل، بما في ذلك المقدّم التلفزيوني بيرس مورغان Piers Morgan ، والمغنية بيت ميدلرBette Midler ، والممثلة كلوي موريتز Chloe.

سلسلة من التغريدات المشاكسة أطلقتها نجمة الواقع تجاه منتقديها لحقت بها بأسلوب تغريدات زوجها كانيي ويست Kanye West المجنونة التي أطلقها تجاه مشاهير قبل أسابيع والذي انتقده عليها كثر بمن فيهم عائلة كارداشيان Kardashians وجينر Jenner : عرض بيرس مورغان Piers Morgan في تعليقه على صور كيم Kim العارية شراء ملابس لها، فردّت عليه ناصحة إياه بعدم شراء ملابس للمتزوجات.

أما ردّها على كلوي موريتز Chloe Moretz التي قامت بتحذير نجمة تلفزيون الواقع من المثال السلبي الذي تعطيه لمعجبيها، فكان ضمن تغريدة تهكمية دعت فيها Kardashian كارداشيان معجبيها بالترحيب بـ موريتز Moretz بما أن أحداً لا يعرفها ثم أثنت على غلافها النيلون.

بدورها غمزت بيت ميدلرBette Midler على أن الجميع يعرف تفاصيل جسد كيم Kim وما عليها الا ابتلاع الكاميرا للتعرّف عليه من الداخل لأن كل تفاصيلها الخارجية باتت معروفة. ردّت كيم متهكمة على سن ميدلرBette Midler المتقدّم وقالت انه حان وقت نومها أو في حال مازالت تقرأ في الفراش فهذا ما يرسله العراة.

تغريدة تثير الغيظ كتبتها كيم كارداشيان Kim Kardashian اعتذرت فيها من متتبعيها على تأخرها بسبب انشغالها في العمل على 80 ألف لعبة فيديو وتحويل 53 مليون دولار الى حسابها المصرفي.

أما صورتها بالشعر الأشقر فقالت إنها شعرت بالإطراء عندما حسب متتبعيها أن الصورة جديدة وليست من العام الماضي.



